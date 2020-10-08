関連キーワード
PR情報
１９５９年、旧ソ連が打ち上げた月探査機ルナ３号が、初めて月…
１９５９年、旧ソ連が打ち上げた月探査機ルナ３号が、初めて月の裏側の写真撮影に成功。月は自転周...
10月07日
２００７年、ベトナム戦争で米軍がまいた枯れ葉剤の影響とみら…
２００７年、ベトナム戦争で米軍がまいた枯れ葉剤の影響とみられる結合双生児として生まれた兄、グ...
10月06日
１９６９年、長谷川町子さんの４こま漫画が原作のアニメ「サザ…
１９６９年、長谷川町子さんの４こま漫画が原作のアニメ「サザエさん」の放送が始まった。２０１３...
10月05日
１９６１年、大相撲秋場所で連続優勝した大鵬と、優勝決定戦に…
１９６１年、大相撲秋場所で連続優勝した大鵬と、優勝決定戦に進んだ柏戸が横綱に同時昇進した。大...
10月02日
１９６４年、「夢の超特急」と言われた東海道新幹線が開業した…
１９６４年、「夢の超特急」と言われた東海道新幹線が開業した。東京−新大阪間は４時間と従来の７...
10月01日
１９９０年、ソ連のシェワルナゼ外相と韓国の崔浩中外相が米ニ…
１９９０年、ソ連のシェワルナゼ外相と韓国の崔浩中外相が米ニューヨークの国連本部で国交樹立の共...
09月30日