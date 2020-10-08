２０１２年、さまざまな組織の細胞になる能力がある「人工多能…

2020年10月8日 07時06分
　２０１２年、さまざまな組織の細胞になる能力がある「人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）」を開発した京都大の山中伸弥教授の、ノーベル医学生理学賞受賞が決まった。

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