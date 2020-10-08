【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時３３分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時１９分、衆院第２議員会館。２３分、横浜商工会議所の上野孝会頭、川本守彦副会頭。４３分、官邸。９時、規制改革推進会議。１０時１８分、米国研究製薬工業協会のジョバンニ・カフォリオ会長のテレビ電話による表敬。４０分、坂井学官房副長官、北村滋国家安全保障局長、山田真貴子内閣広報官、和泉洋人首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、小林賢一南部アジア部長、植野篤志国際協力局長。１１時３分、和泉首相補佐官。９分、秋葉外務事務次官。２２分、玉城デニー沖縄県知事。３３分、一宮なほみ人事院総裁から人事院勧告。５５分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。中国料理店「大観苑」で斉藤鉄夫公明党副代表と会食。

【午後】１時２分、官邸。２時３４分、棚橋泰文自民党行政改革推進本部長。３時１分、松川正則沖縄県宜野湾市長。４時１１分、大久保好男日本民間放送連盟会長。４２分、ホテルニューオータニ。宴会場「鶴の間」で自民党二階派のパーティーに出席し、あいさつ。５時、官邸。２４分、室伏広治、鈴木大地新旧スポーツ庁長官。３５分、木原稔首相補佐官。６時２分、イタリアのコンテ首相と電話会談。４０分、衆院第２議員会館。７時１０分、東京・飯田橋のホテルメトロポリタンエドモント。宴会場「悠久」でＪＲ東日本グループの職域団体「東日本ときわ会」の会合に出席し、あいさつ。４５分、ホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。中国料理店「桃花林」で柿崎明二首相補佐官と食事。９時４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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