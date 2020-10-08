【PDFで全文公開】政府が日本学術会議の任命拒否を認めた内部文書

2020年10月8日 14時10分

　日本学術会議の会員候補６人の任命拒否問題を巡り、政府は６日、行政権や公務員任命権を定めた憲法の条文を根拠として、首相が学術会議の推薦通りに任命する義務はないと確認した２０１８年１１月の内部文書「日本学術会議法第１７条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」を公表しました。
　東京新聞は、文書の全文をＰＤＦファイルで公開します。
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