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防衛相、中国海洋活動で懸念共有 在日米軍の司令官と会談
岸信夫防衛相は８日午前、在日米軍のシュナイダー司令官と米軍横田基地（東京都）で会談し、東・南シナ海で...
10月08日
政府、任命で業績以外の要素示唆 学術会議の会員拒否問題
三ツ林裕巳内閣府副大臣は８日の参院内閣委員会で、日本学術会議が推薦した会員候補の任命を菅義偉首相が拒...
自民党の改憲本部が初会合 顧問に６派閥領袖就任
自民党の憲法改正推進本部（衛藤征士郎本部長）は８日、菅政権発足後初めての役員会を党本部で開いた。二階...
杉田水脈議員発言「大変残念」 参院内閣委で吉川政務官
内閣府の吉川赳政務官は８日の参院内閣委員会で、自民党の杉田水脈衆院議員が性暴力被害を巡って党会合で「...
富山知事選、現職新人３人届け出 ２５日に投開票
任期満了に伴う富山県知事選が８日告示され、元日本海ガス社長の新人新田八朗氏（６２）、非政府組織（ＮＧ...
岡山県知事選、現職と新人届け出 豪雨復興やコロナ対応争点
任期満了に伴う岡山県知事選が８日告示され、いずれも無所属で、新人の元県議森脇久紀氏（５７）＝共産推薦...