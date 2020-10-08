ＮＹ円、１０６円近辺

2020年10月8日 21時52分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０２銭円高ドル安の１ドル＝１０５円９１銭～１０６円０１銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７５９～６９ドル、１２４円６１～７１銭。
　朝方発表された米失業保険申請件数は市場予想より悪かったが、相場への影響は限定的だった。

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