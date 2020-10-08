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大阪の多人数宴会自粛、９日まで 「社会動かす」と吉村知事
大阪府は８日の新型コロナウイルス対策本部会議で、府民を対象とする「多人数」の飲み会や宴会の自粛要請を...
10月08日
「トップは強烈にかじを切れ」 企業再生のプロ、冨山和彦氏
多くの企業再生を手掛けてきた経営共創基盤（東京）の冨山和彦グループ会長（６０）が８日までに共同通信の...
ＯＰＥＣの生産量３０％増 ４５年見通し、新興国に需要
【ロンドン共同】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は８日、２０２０年版の中長期の世界石油見通しを公表し、加盟...
大阪堂島商取を総合取引所に 協議会提言、コメ以外を充実
国内で唯一コメの先物取引を扱う大阪堂島商品取引所の在り方を議論している経営改革協議会（議長・土居丈朗...
上半期倒産、過去３０年で最少 コロナ禍も、公的支援で
東京商工リサーチは８日、２０２０年度上半期（４～９月）の全国の企業倒産件数（負債額は１千万円以上）が...
元総務官僚、楽天モバイルに 副社長として調整役担う
楽天モバイルは８日、元総務省幹部の松井房樹氏（６８）が副社長に７日付で就任したと発表した。情報通信政...