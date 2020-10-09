【午前】６時４６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２６分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で葉田順治エレコム社長、野島広司ノジマ社長、吉田憲一郎ソニー社長、瀬戸欣哉ＬＩＸＩＬグループ社長と会食。８時３６分、衆院第２議員会館。４９分、山口泰明自民党選対委員長。９時３分、官邸。２６分、野田聖子同党幹事長代行。柿崎明二首相補佐官同席。１０時４分、一平ホールディングスの村岡浩司社長、松下新平同党参院議員。４２分、塩田康一鹿児島県知事。森山裕同党国対委員長同席。１１時２分、和田政宗同党参院議員、原田博司京都大教授。２０分、小林喜光三菱ケミカルホールディングス会長、船橋洋一アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長。３４分、柳居俊学山口県議会議長ら。

【午後】０時３２分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「平安の間」で自民党石原派のパーティーに出席し、あいさつ。４３分、官邸。１時４２分、岸田文雄同党前政調会長。２時３分、皇位継承に関する式典委員会。１９分、鈴木浩外務審議官、田中繁広経済産業審議官。５０分、鈴木直道北海道知事。３時４８分、中泉松司前参院議員。４時２分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、増子豊統合幕僚副長。１２分、北村国家安全保障局長。１６分、萩生田光一文部科学相。３２分、小此木八郎領土問題担当相。５８分、自民党の武見敬三参院議員、小林鷹之衆院議員。５時２５分、同党大阪府連の大塚高司会長、多賀谷俊史幹事長、左藤章政調会長。６時１８分、衆院第２議員会館。４８分、東京・西新橋のすし店「しまだ鮨」。事務所スタッフと食事。８時、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



関連キーワード 首相の一日