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立民の階衆院議員に賠償求め提訴 党岩手県連、異例の内輪もめ
立憲民主党の階猛衆院議員（岩手１区）が旧国民民主党から離党する直前の昨年、旧国民岩手県連の資金を自身...
10月09日
台風１４号、東日本に接近へ 東海・関東で災害に厳重警戒
強い台風１４号は９日、四国沖から紀伊半島沖に進んだ。日本に上陸する可能性は低くなったが、１０～１１日...
「１番ではなく２番がいい」 官邸が学術会議の人事に難色、大西元会長が詳細に説明
菅義偉首相が日本学術会議の会員候補６人の任命を拒否した問題で、野党は９日、国会内で合同ヒアリングを開...
中国、１５００万人分の購入表明 人口の１％、ワクチン国際枠組み
【北京共同】中国外務省の華春瑩報道局長は９日の記者会見で、新型コロナウイルス感染症のワクチン開発に各...
ＪＲ九州、沿線特産品で魅力発信 新列車、１６日から
ＪＲ九州は９日、九州各地を巡る新しい観光列車「３６ぷらす３」の報道陣向け試乗会を鹿児島中央駅（鹿児島...
琵琶湖の底が広範囲で酸欠、滋賀 拡大なら生態系影響も
滋賀県は９日、琵琶湖北部の深層が広範囲で酸素不足になっているとの調査結果を発表した。酸素を豊富に含ん...