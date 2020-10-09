国内で９日、新たに６０１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京が２０３人、神奈川７７人、大阪５８人、千葉３９人など。死者は東京４人、神奈川と沖縄で各１人の計６人が報告された。

国内の累計の感染者はクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客乗員を含め８万８９８２人。死者は累計１６３８人。



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