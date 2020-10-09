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イタリア取引所は５千億円超 ロンドン証取、欧州大手に売却
【ロンドン共同】英ロンドン証券取引所（ＬＳＥ）グループは９日、傘下のイタリア取引所を、欧州大手ユーロ...
10月09日
中部空港で除菌状況を可視化 ＮＰＯが世界初の実証実験
デンソーウェーブ（愛知県阿久比町）などで構成するＮＰＯ法人は９日、新型コロナウイルス流行を受け、ＩＴ...
政投銀が事業継承ファンド設立へ １１月までに、日本初の全国展開
日本政策投資銀行は９日、後継者難に悩む中小企業を引き継いでもらうため、意欲のある若手経営者を企業に仲...
近鉄百貨店、通期６０億円赤字へ ６年ぶり、コロナで低迷
近鉄百貨店は９日、２０２１年２月期連結決算の純損益が、６０億円の赤字（前期は３２億円の黒字）になると...
政府、空港使用料を年度内減額へ 航空業界の支援拡大
政府は９日、航空各社が負担する国の空港使用料を２０２０年度いっぱい減額する方向で最終調整に入った。８...
吉野家、赤字５７億円 ８月中間、コロナ影響で特損
吉野家ホールディングスが９日発表した２０２０年８月中間連結決算は、純損益が５７億円の赤字（前年同期は...