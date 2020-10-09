ＮＹ円、１０５円後半

2020年10月9日 21時48分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】９日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１２銭円高ドル安の１ドル＝１０５円８６～９６銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７９１～１・１８０１ドル、１２４円９０銭～１２５円００銭。
　朝方は新規の手掛かり材料に乏しく、１ドル＝１０５円台後半でもみ合った。

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