【午前】６時４６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２３分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時２８分、衆院第２議員会館。３３分、佐喜真淳前沖縄県宜野湾市長。４０分、山口泰明自民党選対委員長。４９分、官邸。１０時、閣議。１２分、麻生太郎副総理兼財務相。１３分、武田良太総務相。２９分、北村滋国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、市川恵一北米局長。３６分、秋葉外務事務次官。３９分、全国老人保健施設協会の東憲太郎会長、折茂賢一郎副会長ら。園田修光自民党参院議員同席。５４分、公明党副代表の古屋範子女性委員長らから提言書受け取り。竹内譲同党政調会長同席。１１時５０分、東京・西新橋の東京慈恵会医大付属病院。眼科の定期検診。

【午後】０時５３分、官邸。１時１４分、衆院第２議員会館。２５分、官邸。４１分、台風１４号に関する関係閣僚会議。２時４分、全国法政大学市長会会長の油野和一郎石川県かほく市長ら。２３分、梶山弘志経済産業相、外務省の秋葉事務次官、四方敬之経済局長、経産省の安藤久佳事務次官、田中繁広経産審議官、荒井勝喜総括審議官。３５分、梶山経産相、経産省の安藤事務次官、田中経産審議官、荒井総括審議官。４７分、杉本達治福井県知事。３時２分、和泉首相補佐官、嶋田裕光内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生労働省の樽見英樹事務次官、渡辺由美子子ども家庭局長、浜谷浩樹保険局長、伊原和人政策統括官。４時２９分、内閣記者会加盟報道各社のグループインタビュー。５時８分、滝沢裕昭内閣情報官。３５分、自民党の丸川珠代広報本部長、丹羽秀樹広報戦略局長。６時８分、衆院第２議員会館。３５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で車谷暢昭経済同友会副代表幹事と会食。７時３０分、衆院第２議員会館。５９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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