レアドとカントレーが首位　米男子ゴルフ第３日

2020年10月11日 11時16分 （共同通信）
　米男子ゴルフのシュライナーズホスピタル・オープンは１０日、ネバダ州ラスベガスのＴＰＣサマリン（パー７１）で第３ラウンドが行われ、マーティン・レアド（英国）とパトリック・カントレー（米国）がともに６５をマークし、通算２０アンダーの１９３で首位に並んだ。
　２打差の３位にマシュー・ウルフ（米国）ら４人が続いた。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧