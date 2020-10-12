ＮＦＬ、８試合の日程変更　新たなコロナ陽性で

2020年10月12日 07時38分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬは１１日、ペイトリオッツの選手が新たに新型コロナウイルスの検査で陽性反応を示した影響で８試合の日程変更を発表し、１２日の予定だったペイトリオッツ―ブロンコスは１８日に延期された。
　ドルフィンズ―ジェッツは１８日、ビルズ―チーフスは１９日、チャージャーズ―ジャガーズは２５日となり、他の４試合は１１月に組み直された。

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