【午前】６時４５分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時３８分、衆院第２議員会館。９時７分、官邸。１０時２６分、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、水嶋光一領事局長。５１分、藤原誠文部科学事務次官、宮田亮平文化庁長官。１１時２１分、坂井学官房副長官、北村滋国家安全保障局長、山田真貴子内閣広報官、和泉首相補佐官、外務省の森健良外務審議官、吉田朋之外務報道官、小林賢一南部アジア部長。

【午後】２時２０分、国際交流基金の梅本和義、安藤裕康新旧理事長。４０分、久野義博全国介護事業者政治連盟会長ら。５２分、山崎重孝内閣府事務次官。３時１２分、出光興産の月岡隆特別顧問、木藤俊一社長ら。２３分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長。４２分、麻生副総理兼財務相。４時１分、ベトナムのグエン・スアン・フック首相と電話会談。２６分、佐藤裕之ウェンティ・ジャパン社長、斉藤永吉北都銀行会長。４８分、日本経済新聞社主催のイベント「ＡＩ／ＳＵＭ＆ＴＲＡＮ／ＳＵＭ」に向けたビデオメッセージ収録。５時１０分、全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）の中家徹会長ら。二階俊博自民党幹事長同席。６時１５分、衆院第２議員会館。５６分、東京・芝公園のホテル「ザ・プリンスパークタワー東京」。鉄板焼き店「ステーキハウス 桂」で山口泰明同党選対委員長、深沢祐二ＪＲ東日本社長と会食。８時１８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

関連キーワード 首相の一日