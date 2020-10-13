自民党の甘利明税調会長

自民党は１３日の総務会で、甘利明税制調査会長を続投させるなどの調査会長人事を報告した。安倍晋三前総裁の直属だった教育再生実行本部を政調組織に格下げし、教育再生調査会を新設。柴山昌彦前文部科学相を会長とした。その他の人事は次の通り。（敬称略）

選挙制度 逢沢一郎▽科学技術・イノベーション戦略 渡海紀三朗▽ＩＴＳ推進・道路 竹下亘▽治安・テロ対策 岩屋毅▽沖縄振興 小渕優子▽消費者問題 船田元▽障害児者問題 衛藤晟一▽雇用問題 松野博一▽農林・食料戦略 塩谷立▽水産総合 浜田靖一▽金融 山本幸三▽知的財産戦略 林芳正▽中小企業・小規模事業者政策 根本匠▽国際協力 三原朝彦▽司法制度 森英介▽スポーツ立国 馳浩▽環境・温暖化対策 丸川珠代▽住宅土地・都市政策 石原伸晃▽文化立国 山谷えり子▽食育 土屋品子▽観光立国 林幹雄▽青少年健全育成推進 中曽根弘文▽外交 衛藤征士郎▽安全保障 小野寺五典▽社会保障制度 鴨下一郎▽総合エネルギー戦略 額賀福志郎▽情報通信戦略 山口俊一▽整備新幹線等鉄道 稲田朋美▽競争政策 伊藤達也▽地方行政 金子原二郎



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