【午前】６時４５分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時３０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時３１分、官邸。９時１３分、自民党本部。１５分、山口泰明同党選対委員長。２８分、下村博文同党政調会長。３３分、同党役員会。５１分、官邸。１０時２分、閣議。１４分、坂本哲志地方創生担当相。２０分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相。２８分、赤羽一嘉国土交通相。３９分、熊谷亮丸、宮家邦彦、村井純各氏らに内閣官房参与の辞令交付。５０分、西村明宏自民党政調副会長。１１時２１分、橋本聖子五輪相、杉田和博官房副長官、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、平田竹男東京五輪・パラリンピック推進本部事務局長。３７分、日本小売業協会の野本弘文会長、川野幸夫副会長ら。５９分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。同ホテル内の歯科「ミヤタデンタルオフィス」で治療。

【午後】０時１５分、官邸。１時１分、国と地方の協議の場。５４分、武田良太総務相、谷脇康彦総務審議官。２時３５分、俳優の杉良太郎氏。４６分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。３時１９分、「科学技術と経済の会」会長の遠藤信博ＮＥＣ会長らから提言書受け取り。３３分、塩谷立自民党衆院議員。４時２３分、インドネシアのジョコ大統領と電話会談。５０分、「日本の尊厳と国益を護（まも）る会」の青山繁晴代表らから提言書受け取り。５時１０分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、納冨中防衛省情報本部長。２１分、滝沢内閣情報官。６時２４分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。西洋料理店「ＢＥＬＬＡ ＶＩＳＴＡ」で坂井学官房副長官ら自民党若手議員と会食。７時３７分、同ホテル内の宴会場「ＬＡＰＩＳ Ｌ」で内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。９時１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

◇

内閣記者会加盟報道各社キャップと首相との懇談に本紙記者は参加しませんでした。



関連キーワード 首相の一日