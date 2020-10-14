ＮＹ円、１０５円前半

2020年10月14日 21時58分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比２１銭円高ドル安の１ドル＝１０５円２２～３２銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７５１～６１ドル、１２３円６９～７９銭。
　英国の欧州連合（ＥＵ）離脱を巡る思惑から下げたポンドが対ドルで買い戻され、これにつられ、円もドルに対して買い注文が先行した。

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