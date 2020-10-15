【午前】６時４５分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２９分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で穂坂泰自民党衆院議員と会食。８時３４分、衆院第２議員会館。５３分、官邸。１０時１７分、小泉進次郎環境相。４４分、和泉洋人首相補佐官、五道仁実国土強靱化推進室次長、国土交通省の山田邦博技監、井上智夫水管理・国土保全局長。５２分、山崎重孝内閣府事務次官。１１時３分、田村憲久厚生労働相、西村康稔経済再生担当相、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、伯井美徳文部科学省高等教育局長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。５６分、ザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で森田健作千葉県知事と会食。

【午後】０時３８分、官邸。２時５分、松井克之神奈川県歯科医師会会長、鶴岡裕亮同県歯科医師連盟会長ら。島村大自民党参院議員同席。３０分、山本信夫日本薬剤師会会長、岩本研日本薬剤師連盟幹事長ら。５０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。同ホテル内の歯科「ミヤタデンタルオフィス」で治療。３時４分、官邸。９分、西村康稔全世代型社会保障改革担当相、藤井健志官房副長官補、伊原和人厚労省政策統括官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。２４分、自民党の林幹雄幹事長代理、武部勤元幹事長。４７分、武田良太総務相、田中温セントマザー産婦人科医院院長。４時２２分、細野豪志衆院議員、自民党の長島昭久、渡嘉敷奈緒美、武部新各衆院議員、三宅伸吾同党参院議員。５時、自民党横浜市議団の表敬。小此木八郎国家公安委員長、坂井学官房副長官同席。６時、シュワブ世界経済フォーラム会長らとテレビ会議。江田麻季子同フォーラム日本代表、竹中平蔵慶応大名誉教授ら同席。７時１分、ホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「オーチャード」で自民党横浜市議団と会食。８時１４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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