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政務活動費の情報公開度 県内議会、依然低く
全国市民オンブズマン連絡会議（名古屋市）が調べた本年度の議会政務活動費の情報公開度ランキング...
10月16日
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秩父産サツマイモの希少種「太白（たいはく）」の今季の出荷が１５日、秩父市大野原の秩父公設市場...
埼玉県で新たに57人感染 大宮「南銀」のキャバクラでクラスター
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10月15日
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川口市立中学校の元男子生徒（１８）が、市に自分のいじめに関する情報の開示などを求めた訴訟で、...
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高さ８メートル 開演を待つ本たち 「本棚劇場」配架を公開
図書館、博物館、美術館が融合した所沢市の角川武蔵野ミュージアム（ところざわサクラタウン内）の...