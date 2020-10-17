菅首相の一日 １０月１６日（金）
2020年10月17日 06時45分
【午前】６時４７分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時３２分、衆院第２議員会館。５８分、山口泰明自民党選対委員長。９時４分、官邸。５分、報道各社のインタビュー。１０時１分、閣議。１２分、武田良太総務相。２２分、坂井学官房副長官、北村滋国家安全保障局長、山田真貴子内閣広報官、和泉洋人首相補佐官、外務省の森健良外務審議官、小林賢一南部アジア部長、植野篤志国際協力局長、神田真人財務省国際局長、大沢誠農林水産審議官、田中繁広経済産業審議官、岡西康博国土交通審議官、槌道明宏防衛審議官。１１時３分、井上信治科学技術担当相。３０分、全国町村会の荒木泰臣会長、佐々木哲男秋田県町村会長ら。４１分、三毛兼承全国銀行協会会長。
【午後】０時１２分、加藤勝信官房長官。１時５７分、秋田県湯沢市の鈴木俊夫市長、柏原久寿市議会議長。２時１５分、東京・東新橋の共同通信社。山根士郎政治部長ら出迎え。１７分、共同通信加盟社編集局長会議に出席し、講演。３時、公邸。１分、安全・安心なまちづくり関係功労者表彰式。１４分、官邸。３０分、梶田隆章日本学術会議会長。４時３分、成長戦略会議。５時９分、滝沢裕昭内閣情報官。３２分、河村建夫日韓議員連盟幹事長。６時４分、報道各社のインタビュー。７分、衆院第２議員会館。２７分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」。レストラン「ＷＡＳＨＯＫＵ 蒼天」で飛田秀一北國新聞社会長、岡田直樹官房副長官と会食。８時４３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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