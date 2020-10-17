菅義偉首相
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菅首相の一日 １０月１６日（金）
【午前】６時４７分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ ...
10月17日
譲歩しない政府、学術会議の不満強く 与党内に長期化への懸念＜学術会議任拒否問題＞
１６日に行われた菅義偉首相と日本学術会議の梶田隆章会長の会談。梶田氏は新会員任命拒否問題で、...
任命拒否の理由、首相説明せず 梶田会長は要望書提出＜学術会議の任命拒否＞
日本学術会議の新会員の任命拒否問題を巡り、菅義偉首相は１６日、同会議の梶田隆章会長と官邸で会...
「協同労働」って何？ 法案成立すれば どんな働き方できるの＜Ｑ＆Ａ＞
労働者協同組合法案が成立すれば、どんな働き方ができるようになるのでしょうか。（坂田奈央）
Ｑ ...
「中曽根氏への弔意」文科省の求めに56大学が弔旗・半旗 「掲揚しない」は19校
１７日に実施される内閣と自民党による故中曽根康弘元首相の合同葬に合わせ、大学院大を除く国立大...
10月16日
枝野氏、菅内閣の政策を批判 「国家像なくつまみ食い」
立憲民主党の枝野幸男代表は１６日、共同通信加盟社編集局長会議で講演し、菅政権が国家像を示していないと...