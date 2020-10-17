菅首相が靖国神社に真榊奉納　例大祭中の参拝は見送りへ

2020年10月17日 09時38分 （共同通信）
　菅義偉首相

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  • 　靖国神社の秋季例大祭に合わせ菅首相が奉納した「真榊」＝１７日午前、東京・九段北
　菅義偉首相は１７日、東京・九段北の靖国神社で始まった秋季例大祭に合わせて「内閣総理大臣　菅義偉」名で「真榊」と呼ばれる供物を奉納した。１８日までの例大祭中の参拝は見送る方針。

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