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＜新型コロナ＞終息へ、住民の願い絵馬に あす、羽生の有志が神社に奉納
羽生市発戸（ほっと）の住民有志が十八日、新型コロナウイルスの終息を願う大型の絵馬を地元の鷲神...
10月17日
「祈り」の国際芸術祭 代替イベント開催 きょうから、大宮で
新型コロナウイルスの影響で中止された、さいたま国際芸術祭の代替イベントの会場公開が、十七日か...
山車、ポスターで勢ぞろい 「川越まつり」中止受け ３１日まで、川越氷川神社に展示
今月１７、１８の両日に予定されていた川越市の「川越まつり」はコロナ禍で中止になったが、まつり...
埼玉県で新たに52人感染 「南銀」のキャバクラ「ナイトカフェレジェ」関連は計10人に
埼玉県内では１６日、新型コロナウイルスの新たな感染者５２人と、死亡１人が発表された。
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10月16日
政務活動費の情報公開度 県内議会、依然低く
全国市民オンブズマン連絡会議（名古屋市）が調べた本年度の議会政務活動費の情報公開度ランキング...
＜秩父点描＞サツマイモ「太白」を食卓へ 秩父の市場で出荷始まる
秩父産サツマイモの希少種「太白（たいはく）」の今季の出荷が１５日、秩父市大野原の秩父公設市場...