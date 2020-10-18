国内の感染４３１人、死者４人　新型コロナ

2020年10月18日 20時28分 （共同通信）
　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

  • 　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）
　国内で１８日、新たに４３１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京１３２人、大阪５０人、神奈川４９人、埼玉４０人など。死者は東京で２人、福岡と沖縄で各１人の計４人が報告された。
　国内の感染者はクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客乗員を含めて計９万３８２５人で、死者は計１６８８人となった。

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