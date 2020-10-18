３０歳女性死亡、殺人で捜査　群馬・高崎の市道、刺されたか

2020年10月18日 23時47分 （共同通信）
　１８日午後７時半ごろ、群馬県高崎市旭町の市道で「人が刺された」と通行人の女性から１１０番があり、現場に駆け付けた警察官が乗用車内で大沢佳那子さん（３０）が倒れているのを発見した。病院に搬送されたが、約１時間後に死亡が確認された。県警は何者かが刺したとみて、殺人事件として捜査する。
　高崎署によると、大沢さんは運転席付近で倒れていた。

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