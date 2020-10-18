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調布の住宅街で陥没 外環道トンネル工事のルート真上 以前から振動が問題に
１８日正午すぎ、東京都調布市東つつじケ丘２の住宅街で、通行人から「道路が陥没し、穴が開いてい...
10月18日
住宅街の道路陥没、東京・調布市 付近で外環道トンネル工事
１８日午後０時１５分ごろ、東京都調布市東つつじケ丘２丁目の道路が陥没していると、１１０番があった。現...
大阪の天王寺公園で男性切られる 府警、男を現行犯逮捕
１８日午後、大阪市天王寺区の天王寺公園で、男性が刃物を持った男に切り付けられた。大阪府警や大阪市消防...
パン詰まらせ男性意識不明 神奈川、県立の障害者施設
１８日午前、神奈川県立の障害者支援施設「中井やまゆり園」（同県中井町）で、入居者の男性がパンを喉に詰...
２６都道府県教委が出題配慮 新型コロナで公立高入試
新型コロナウイルス感染症による長期休校で中学生の学習遅れが懸念される中、２６都道府県教育委員会が来春...
国内の感染４３１人、死者４人 新型コロナ
国内で１８日、新たに４３１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京１３２人、大阪５０人、神奈川...