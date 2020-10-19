東証反発、終値は２６０円高　米追加経済対策早期合意の思惑で

2020年10月19日 15時10分 （共同通信）
　１９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反発した。終値は約８カ月ぶりの高値。米政治情勢を巡り、追加経済対策の協議の合意時期が近いとの思惑が広がり、買い注文が東京市場に及んだ。
　終値は前週末比２６０円５０銭高の２万３６７１円１３銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２０・２９ポイント高の１６３７・９８。出来高は約８億６２５９万株だった。

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