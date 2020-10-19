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ＧｏＴｏ対象商店街は準備着々 イベント支援も、各地で催し開始
新型コロナウイルスに対応した政府の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ キャンペーン」商店街事業の支援対象に選ばれ...
10月19日
電力データ、自治体へ提供を検討 東電や中電、太陽光普及など活用
東京電力ホールディングスや中部電力などが、次世代電力計「スマートメーター」のデータを自治体に提供し、...
エビの伝染病、国内初確認 沖縄・大宜味村の養殖場
沖縄県は１９日、同県大宜味村のバナメイエビ養殖場で、甲殻類の疾病である急性肝膵臓壊死症（ＡＨＰＮＤ）...
東証、午前終値は２万３６７２円 米経済対策進展の思惑で
週明け１９日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反発した。一時２００円超上昇し、９日以来の...
上半期の輸出、１９％減少 リーマン以来、輸入は１８％下げ
財務省が１９日発表した２０２０年度上半期（４～９月）の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸出は前...
中国GDP、4.9％増で２四半期連続でプラスに コロナからの回復鮮明に
【北京＝坪井千隼】中国国家統計局が１９日発表した２０２０年７～９月期の国内総生産（ＧＤＰ、速報値）は...