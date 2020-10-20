ＮＦＬ、チーフスが５勝目　第６週が終了

2020年10月20日 16時44分 （共同通信）
　ビルズ戦でパスを出すチーフスのＱＢマホームズ＝ニューヨーク州オーチャードパーク（ＡＰ＝共同）

　ビルズ戦でパスを出すチーフスのＱＢマホームズ＝ニューヨーク州オーチャードパーク（ＡＰ＝共同）

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　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第６週最終日は１９日、各地で行われ、昨季王者のチーフスがビルズに２６―１７で勝ち、５勝１敗とした。ＱＢマホームズが２ＴＤパスと活躍した。ビルズは４勝２敗。
　カージナルスはカウボーイズを３８―１０で下して４勝目（２敗）を挙げた。カウボーイズは２勝４敗となった。

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