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福神邦雄さん（ふくじん・くにお＝元アルフレッサホールディングス社長）１５日、急性心不全のため死去、７...
10月23日
中村純二さん死去 東京大名誉教授、超高層大気物理学
中村純二さん（なかむら・じゅんじ＝東京大名誉教授、超高層大気物理学）２１日、老衰のため死去、９７歳。...
芦沢俊郎さん死去 脚本家、元日本シナリオ作家協会理事
芦沢俊郎さん（あしざわ・としろう＝脚本家、元日本シナリオ作家協会理事、本名俊郎＝としお）２０日、肺梗...
10月22日
佐藤東洋士さん死去 日本私立大学協会長、桜美林学園理事長
佐藤東洋士さん（さとう・とよし＝日本私立大学協会長、桜美林学園理事長）１８日、多臓器不全のため死去、...
歴史学者の坂野潤治さん死去 「明治憲法体制の確立」
明治憲法下の議会政治の研究などで知られる歴史学者で東京大名誉教授の坂野潤治（ばんの・じゅんじ）さんが...
10月20日
星野正宏さん死去 相鉄ホールディングス相談役、相模鉄道元会長
星野正宏さん（ほしの・まさひろ＝相鉄ホールディングス相談役、相模鉄道元会長）１０日、老衰のため死去、...