黛執さん死去　俳人、俳人協会顧問

2020年10月23日 07時16分
　黛執さん（まゆずみ・しゅう＝俳人、俳人協会顧問）２１日、病気のため死去、９０歳。神奈川県出身。通夜は２３日午後６時から、葬儀・告別式は２４日午後１時から静岡県熱海市泉１９１の１、福泉寺で。喪主は妻官子（ひろこ）さん。
　９３年に俳誌「春野」を創刊。後に名誉主宰となった。俳人の黛まどかさんは長女。

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