中村純二さん死去　東京大名誉教授、超高層大気物理学

2020年10月23日 07時16分
　中村純二さん（なかむら・じゅんじ＝東京大名誉教授、超高層大気物理学）２１日、老衰のため死去、９７歳。滋賀県出身。通夜は３１日午後６時から、葬儀・告別式は１１月１日正午から東京都調布市菊野台１の１０の２、調布メモリードホールで。喪主は妻あやさん。
　南極観測隊の１〜３次隊に参加。オーロラ観測を担当した。

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