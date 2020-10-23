福神邦雄さん死去　元アルフレッサホールディングス社長

2020年10月23日 07時28分
　福神邦雄さん（ふくじん・くにお＝元アルフレッサホールディングス社長）１５日、急性心不全のため死去、７６歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻規子（のりこ）さん。後日、お別れの会を開く予定。

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