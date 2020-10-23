（２１日）

【午後】９時５２分、ベトナム、インドネシア訪問を終え、真理子夫人と政府専用機で羽田空港。１０時４３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

（２２日）

【午前】７時１８分、官邸。官邸の敷地内を散歩。５８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時４３分、衆院第２議員会館。５４分、山口泰明自民党選対委員長。９時、官邸。１５分、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、外務省の秋葉剛男事務次官、水嶋光一領事局長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。３１分、和泉洋人首相補佐官。３４分、秋葉外務事務次官。４７分、皇居。帰国の記帳。１０時６分、官邸。１０分、小泉進次郎環境相。４３分、坂本哲志地方創生担当相、和泉首相補佐官。１１時３８分、ガールスカウト神奈川県連盟の荒井紀美子連盟長らと記念撮影。同連盟顧問の牧島かれん自民党衆院議員同席。４１分、棚橋泰文同党行政改革推進本部長。

【午後】１時１８分、東京・隼町のホテルグランドアーク半蔵門。宴会場「富士の間」で全国殉職警察職員・警察協力殉難者慰霊祭に参列し、追悼の辞、献花。２時６分、官邸。３２分、林文子横浜市長。４４分、西村康稔経済再生担当相、和泉首相補佐官、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之両政策統括官。３時１分、国家戦略特区諮問会議。３０分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長。４８分、麻生副総理兼財務相。５２分、「活力ある地方を創る首長の会」会長の鈴木康友浜松市長、会長代行の佐竹敬久秋田県知事、事務総長の鈴木英敬三重県知事、事務局長の樋渡啓祐元佐賀県武雄市長。４時６分、佐竹秋田県知事。４０分、デービッドソン米インド太平洋軍司令官の表敬。５時４分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。１４分、北村国家安全保障局長。２５分、東北経済連合会の海輪誠会長ら。西村明宏自民党衆院議員同席。３６分、藤井健志官房副長官補、総務省の黒田武一郎事務次官、高原剛自治行政局長。６時３８分、衆院第２議員会館。５９分、ザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時２６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



関連キーワード 首相の一日