東京都庁

東京都は２３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１８６人報告されたと明らかにした。累計は２万９７０６人となった。

都内は直近７日間を平均した１日当たりの感染者数が１００人台の後半でほぼ横ばいとなって推移。都は感染状況に関する４段階の警戒度を高い方から２番目の「再拡大に警戒が必要」としている。



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