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東京都で新たに186人の感染確認
東京都は２３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１８６人報告されたと発表した。都内の累計の患者数は...
10月23日
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２３日朝、福井県敦賀市樋ノ水町の北陸新幹線延伸工事現場などで、ＪＲ社員の男性（５６）と、作業員の男性...
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２３日午前１１時５５分ごろ、大阪府河内長野市で「重機が倒れた」と１１９番があった。河内長野署や地元消...
車検証申請書の偽造容疑で夫逮捕 妻が行方不明、千葉県警捜査
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東京電力福島第１原発の廃炉・汚染水対策チーム会合が２３日、首相官邸で開かれ、梶山弘志経済産業相は、処...
女川再稼働、同意差し止め認めず 仙台高裁、市民側の即時抗告棄却
東北電力女川原発（宮城県女川町、石巻市）３０キロ圏の石巻市民１７人が、重大事故時の住民避難計画の不備...