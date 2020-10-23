東京、新たに１８６人感染　新型コロナ

2020年10月23日 15時22分 （共同通信）
　東京都庁

　東京都庁

  • 　東京都庁
　東京都は２３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１８６人報告されたと明らかにした。累計は２万９７０６人となった。
　都内は直近７日間を平均した１日当たりの感染者数が１００人台の後半でほぼ横ばいとなって推移。都は感染状況に関する４段階の警戒度を高い方から２番目の「再拡大に警戒が必要」としている。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

社会の最新ニュース

記事一覧