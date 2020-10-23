ＮＹ株、もみ合い

2020年10月23日 23時59分 （共同通信）
　ニューヨークのウォール街（ＡＰ＝共同）

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　【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均はもみ合う展開となって午前１０時現在、前日比３１・３２ドル高の２万８３９４・９８ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１８・７６ポイント安の１万１４８７・２５。
　米追加経済対策の与野党協議が進展することへの期待から買いが先行した。一方、上値の重さを意識した売りも出た。

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