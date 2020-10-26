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10月26日
新・立民 埼玉県連が始動 設立大会で大島代表「現場主義で党運営」
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埼玉県では新たに１７人感染＜新型コロナ＞
埼玉県内では２５日、新型コロナウイルスの新たな感染者１７人が発表された。
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10月25日
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今月２０日、埼玉県警が覚醒剤取締法違反容疑で家宅捜索中に男が逃走した事件で、県警は２４日、同法違反（...
10月24日