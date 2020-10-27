１９３１年、明治神宮外苑競技場での体育大会で織田幹雄が三段…

2020年10月27日 07時09分
　１９３１年、明治神宮外苑競技場での体育大会で織田幹雄が三段跳び、南部忠平が走り幅跳びで世界新樹立。織田は２８年アムステルダム五輪、南部は３２年ロス五輪のいずれも三段跳びで金。

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