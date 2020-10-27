菅首相の一日 １０月２６日（月）
2020年10月27日 07時28分
【午前】７時３７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時４６分、官邸。４７分、報道各社のインタビュー。９時１分、臨時閣議。９分、武田良太総務相、谷脇康彦総務審議官。２４分、武田総務相。２８分、梶山弘志経済産業相、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官、飯田祐二資源エネルギー庁次長。４６分、梶山経産相。５０分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相。１１時３３分、国会。４１分、自民党両院議員総会。５９分、河野太郎規制改革担当相。
【午後】０時２分、衆院本会議。１６分、官邸。３８分、国会。１時１分、第２０３臨時国会開会式。１１分、官邸。５３分、国会。２時２分、衆院本会議。所信表明演説。３６分、梶山経産相。３時１分、参院本会議。所信表明演説。３０分、官邸。４時３０分、秋葉剛男外務事務次官。５４分、国会。５９分、自民党役員会。５時１７分、衆院第２議員会館。３６分、官邸。６時４８分、東京・赤坂の中国料理店「広東名菜 赤坂璃宮」。自民党の職域団体「東日本ときわ会」の会合に出席し、あいさつ。７時１５分、ザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時４１分、東京・神南のＮＨＫ。報道番組に出演。１０時１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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