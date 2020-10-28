ＮＹ円、１０４円前半

2020年10月28日 06時42分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２７日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比４１銭円高ドル安の１ドル＝１０４円３７～４７銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７９１～１・１８０１ドル、１２３円１１～２１銭だった。
　米株式市場のダウ工業株３０種平均の下落を受け、円買いドル売りが優勢となった。

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