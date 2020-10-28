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マイクロソフト純利益、過去最高 新型コロナ、デジタル先導
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10月28日
ＮＹ株続落、２２２ドル安 コロナ懸念、ＩＴは上昇
【ニューヨーク共同】２７日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は３営業日続落し、前日比２２２...
ティファニー買収再交渉 ＬＶＭＨ、価格引き下げ
【ニューヨーク共同】フランスの高級ブランドグループ「モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン」（ＬＶＭＨ）が、...
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【北京共同】中国が環境政策を進めるため、２０３５年までにハイブリッド車（ＨＶ）以上の環境性能を持つエ...
次世代新幹線が試験走行 ＪＲ東、３６０キロ目標
ＪＲ東日本が次世代新幹線の開発に向けた新型試験車両「ＡＬＦＡ―Ｘ（アルファエックス）」の試験走行を重...
10月27日
日航は２千億円超の赤字 再上場後初、２１年３月期
日本航空の２０２１年３月期の連結純損益見通しが２千億～２５００億円程度の赤字になることが２７日分かっ...