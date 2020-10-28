【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時３０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で阿達雅志首相補佐官と食事。８時１８分、官邸。４２分、国連のグテレス事務総長と電話会談。９時３２分、閣議。４９分、平沢勝栄復興相。５５分、武田良太総務相。１０時２分、北村滋国家安全保障局長、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、水嶋光一領事局長。４０分、皇居。内奏。１１時１７分、官邸。４０分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。５５分、公明党新型コロナウイルス感染症対策本部の斉藤鉄夫本部長らから提言書受け取り。

【午後】１時５５分、自民党四国ブロック両院議員会の四国新幹線プロジェクトチーム（ＰＴ）の山本有二座長。２時４２分、北海道アイヌ協会の大川勝理事長、加藤忠常務理事ら。５３分、山谷えり子同党拉致問題対策本部長。３時７分、三原じゅん子同党参院議員。２０分、梶山弘志経済産業相、外務省の秋葉事務次官、鈴木浩外務審議官、経産省の安藤久佳事務次官、田中繁広経産審議官、荒井勝喜総括審議官。２４分、梶山経産相、経産省の安藤事務次官、荒井総括審議官。４４分、田村憲久厚生労働相、西村康稔経済再生担当相、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。４時１３分、田村厚労相、和泉首相補佐官、厚労省の樽見事務次官、福島医務技監。２１分、自民党の「ルール形成戦略議員連盟」の甘利明会長らから提言書受け取り。３６分、ホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。同ホテル内の歯科「ミヤタデンタルオフィス」で治療。５０分、官邸。５時１分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。９分、滝沢内閣情報官。４４分、北村国家安全保障局長、鈴木外務審議官、岡村健司財務官。５４分、ホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「平安の間」で日本サービス大賞表彰式に出席し、あいさつ。６時２８分、東京・内幸町の日比谷ダイビル。同ビル内の鉄板焼き店「若会席 大和館」で坂井学官房副長官、平田竹男内閣官房参与と食事。８時１４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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