東証４日続落、８６円安　欧米でコロナ再拡大、売り先行

2020年10月29日 15時10分 （共同通信）
　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

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　２９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は４日続落した。欧米で新型コロナウイルス感染再拡大が深刻化しており、景気悪化への不安から売り注文が先行した。
　終値は前日比８６円５７銭安の２万３３３１円９４銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１・６２ポイント安の１６１０・９３。出来高は約１０億１２３７万株だった。

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