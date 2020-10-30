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橋本氏、五輪観客「今後の議論」 バッハ会長の発言に
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のバッハ会長が韓国メディアに対し、東京五輪・パラリンピックの観客削減...
10月30日
セーブ王ハンドら、ウエーバーに オズナも、４０人枠外れる
米大リーグ、インディアンスの救援左腕で今季のセーブ王ハンド、アストロズの救援右腕オズナがメジャー出場...
ダルビッシュ、前田が候補入り オールＭＬＢチーム
【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は２９日、ファン投票などで選出する「オールＭＬＢチーム」の候補者を...
井上尚弥「期待通りの試合を」 防衛戦のラスベガスで会見
【ラスベガス（米ネバダ州）共同】世界ボクシング協会（ＷＢＡ）、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）バンタム級...
スターズはボーネス氏が監督昇格 北米プロアイスホッケーＮＨＬ
北米プロアイスホッケーＮＨＬで今季西カンファレンスを制したスターズは２９日、監督代行を務めていたリッ...
Ｗソックス監督にラルーサ氏 ２７２８勝の名将復帰
【ニューヨーク共同】米大リーグ、ホワイトソックスは２９日、歴代３位の監督通算２７２８勝を挙げ、米国野...