柴崎岳は後半途中出場　スペイン２部リーグ

2020年10月30日 08時28分 （共同通信）
　サッカーのスペイン２部リーグで２９日、レガネスの柴崎岳はアウェーのサバデル戦に後半２１分から出場した。チームは０―１で敗れた。（共同）

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