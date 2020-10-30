渋野日向子がホールインワン　４カ月ぶり国内ツアー復帰

2020年10月30日 13時12分 （共同通信）
　樋口久子・三菱電機レディース第１日、８番でホールインワンを記録し、笑顔の渋野日向子＝３０日、埼玉県武蔵丘コース（ゲッティ＝共同）

　樋口久子・三菱電機レディース第１日、８番でホールインワンを記録し、笑顔の渋野日向子＝３０日、埼玉県武蔵丘コース（ゲッティ＝共同）

  • 　樋口久子・三菱電機レディース第１日、８番でホールインワンを記録し、笑顔の渋野日向子＝３０日、埼玉県武蔵丘コース（ゲッティ＝共同）
　女子ゴルフの渋野日向子が３０日、埼玉県武蔵丘コースで行われた樋口久子・三菱電機レディース第１ラウンドの８番（パー３）でホールインワンを記録した。約２カ月の海外遠征からの復帰戦で国内ツアーは４カ月ぶりの出場。
　８番アイアンで放った第１打がカップに吸い込まれた。無観客開催のために歓声はなかったが、笑顔でキャディーと肘を合わせた。

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