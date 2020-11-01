尖閣周辺の中国船、年間最多並ぶ　計２８２日

2020年11月1日 11時08分 （共同通信）
　沖縄県・尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で１日、中国海警局の船４隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。第１１管区海上保安本部（那覇）によると、中国公船が接続水域で確認されるのは５６日連続で、昨年の年間最多計２８２日に並んだ。
　１日に確認された４隻のうち、１隻は機関砲のようなものを搭載。領海に近づかないよう巡視船が警告した。　

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