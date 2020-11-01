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東京、千葉、埼玉、神奈川の首都圏９都県市は１日、消防や警察、自衛隊などと連携し、巨大地震による災害に...
11月01日
欧州で外出制限が拡大、再び猛威 英やオーストリア、ポルトガルも
【ロンドン、ウィーン共同】欧州で新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、市民の外出や飲食店の営業を制限...
豚を解体の疑い、盗難も捜査 埼玉、ベトナム人を再逮捕
埼玉県警は１日、自宅で食用に豚を解体したとして、と畜場法違反の疑いで同県上里町、ベトナム国籍のチャン...
住人救助中の消防署員死亡、盛岡 マンション火災
盛岡市のマンションで１０月３１日夜に起きた火災で、盛岡東署は１日、住人の救助に当たっていた盛岡中央消...
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日本三名園の一つ、兼六園（金沢市）で１日、北陸の冬の風物詩「雪づり」の作業が始まった。湿った雪の重み...
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ＪＲ九州は１日、人気アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」とコラボした臨時列車「ＳＬ鬼滅の刃」の...