ボクシング、京口の世界戦が中止　新型コロナウイルス感染で

2020年11月2日 16時37分 （共同通信）
　京口紘人

　京口紘人

  • 　京口紘人
　日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２日、大阪市のインテックス大阪で３日に開催予定だった世界ボクシング協会（ＷＢＡ）ライトフライ級タイトルマッチを、スーパー王者の京口紘人（２６）＝ワタナベ＝の新型コロナウイルス感染により、中止すると発表した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

主要ニュースの最新ニュース

記事一覧