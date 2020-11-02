京口紘人
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維新の松井氏、国政転身を否定 吉村氏も、体制立て直し曲折か
「大阪都構想」の２度目の否決を受け、政界引退の意向を表明していた日本維新の会代表の松井一郎大阪市長は...
11月02日
東京都では新たに８７人の感染確認
東京都は２日、新型コロナウイルスの感染者が新たに８７人報告されたと発表した。
各区などが発表...
【東京都のコロナ感染速報・２日】高輪署、小岩署の警察官、三鷹市の園児、府中刑務所の刑務官
【警視庁】高輪署刑事組織犯罪対策課の男性巡査部長（３２）と小岩署交通課の男性巡査長（２８）が...
上場企業の純利益、４３％減 ９月中間、２割が赤字
上場企業の２０２０年９月中間決算で、純利益の合計が前年同期比４３・６％減の３兆６２０２億円に落ち込ん...
ベルギー、感染医師も治療現場に コロナ欧州最悪、病床不足も深刻
【ブリュッセル共同】人口１０万人当たりの新型コロナウイルス感染が欧州最悪のベルギー。その中でも「震源...
ＩＲ汚職の証人買収認める 初公判、秋元議員の支援者ら２人
カジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）事業の汚職を巡り、衆院議員秋元司被告（４９）＝収賄罪、組織犯罪...