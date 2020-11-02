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豪雨流失の消防団看板を返還 球磨村から対馬に３００キロ
７月の豪雨による球磨川の氾濫で流失した熊本県の球磨村消防団の看板が、直線距離で３００キロ近く離れた長...
11月02日
ＷＨＯトップ、自宅で隔離生活 コロナ感染者と接触、執務は継続
【ジュネーブ共同】世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長は１日深夜（日本時間２日午前）、新型コロナ...
中学生から選手登録料集めるの？ スポンサー頼みの日本陸連、苦しい懐事情
◆来年度から中高生は登録料500円
日本陸連は来年度から、選手登録の際、大学生以上から１人年間...
杏林大、論文不正で准教授を懲戒 出典示さず引用
杏林大（東京都三鷹市）の総合政策学部の４０代女性准教授が、出典を示さずに企業ホームページにあった文章...
核ごみ文献調査を国に申請 原環機構、北海道２町村で
原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ...
北海道で平均気温高く 気象庁、１０月天候まとめ
気象庁は２日、１０月の天候まとめを発表した。月平均気温は暖かい空気が流れ込みやすかった北海道で高かっ...