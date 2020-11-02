新潟県柏崎市内のアパートの一室で切断遺体が見つかった事件で、県警は２日、遺体は、死体遺棄容疑で逮捕した鉄筋工佐藤和夫容疑者（４８）＝東京都豊島区上池袋＝の実の兄、祐一さんと確認したことを発表した。

捜査関係者によると、佐藤容疑者は「遺体は兄」と供述しており、歯型から特定した。



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