ロッテ内、細川、細谷が戦力外　３選手とも今後は未定

2020年11月4日 17時42分 （共同通信）
　内竜也投手

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　ロッテは４日、内竜也投手（３５）、細川亨捕手（４０）、細谷圭内野手（３２）の３選手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。３選手とも今後は未定。
　内は２０１８年に２６セーブを挙げたが、最近２年間は１軍登板がなかった。昨季３１試合に出場した細川は今季の１軍出場がなく、細谷も今季は１軍で１試合の出場にとどまった。

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