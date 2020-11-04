内竜也投手

ロッテは４日、内竜也投手（３５）、細川亨捕手（４０）、細谷圭内野手（３２）の３選手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。３選手とも今後は未定。

内は２０１８年に２６セーブを挙げたが、最近２年間は１軍登板がなかった。昨季３１試合に出場した細川は今季の１軍出場がなく、細谷も今季は１軍で１試合の出場にとどまった。



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