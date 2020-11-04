Ｃ大阪のＧＫ茂木秀がコロナ感染　４日の長野戦は２人除いて開催

2020年11月4日 19時07分 （共同通信）
　Ｃ大阪は４日、Ｕ―２３（２３歳以下）のＧＫ茂木秀が新型コロナウイルスのＰＣＲ検査で陽性判定を受けたと発表した。自宅で静養している。選手やスタッフのＰＣＲ検査を順次実施する予定。４日の長野戦は、茂木と濃厚接触疑いの選手の計２人を除いて開催する。

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