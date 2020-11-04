関連キーワード
PR情報
亜大、８季ぶり２６度目Ｖ 東都大学野球最終週
東都大学野球秋季リーグ最終週第２日は４日、神宮球場で２回戦３試合が行われ、亜大が中大を４―０で下して...
11月04日
ソフトＢ千賀が１０００奪三振 野茂超え、史上２位ペース
ソフトバンクの千賀滉大投手が４日、千葉市のＺＯＺＯマリンスタジアムで行われたロッテ２３回戦の三回に荻...
柔道リオ五輪銅の山部佳苗が引退 女子７８キロ超級
柔道女子７８キロ超級で２０１６年リオデジャネイロ五輪銅メダルの山部佳苗（３０）＝ミキハウス＝が４日、...
阪神、伊藤隼太らが戦力外 慶大から２０１２年ドラフト１位
阪神は４日、伊藤隼太外野手（３１）、岡崎太一捕手（３７）、横山雄哉投手（２６）、高野圭佑投手（２８）...
妊娠７カ月の横峯さくらが出場 ６日からＴＯＴＯジャパンゴルフ
女子ゴルフで９月に妊娠５カ月と公表した３４歳の横峯さくらが６日開幕のＴＯＴＯジャパンクラシックに出場...
オリックス山崎勝己が今季で引退 堅守の捕手、プロ２０年目
オリックスは４日、山崎勝己捕手（３８）がプロ２０年目の今季限りで現役を引退すると発表した。６日に記者...