眞子さま佳子さま、明治神宮参拝　創建１００年

2020年11月6日 11時36分 （共同通信）
　創建から１００年を迎えた明治神宮を参拝された秋篠宮家の長女眞子さまと次女佳子さま＝６日午前、東京都渋谷区（代表撮影）

　創建から１００年を迎えた明治神宮を参拝された秋篠宮家の長女眞子さまと次女佳子さま＝６日午前、東京都渋谷区（代表撮影）

  • 　創建から１００年を迎えた明治神宮を参拝された秋篠宮家の長女眞子さまと次女佳子さま＝６日午前、東京都渋谷区（代表撮影）
　秋篠宮家の長女眞子さまと次女佳子さまは６日、創建から１００年を迎えた明治神宮（東京都渋谷区）を参拝された。佳子さまの参拝は初めて。
　明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后を祭り、１９２０年１１月１日に創建された。今月１日には「鎮座百年祭」が行われ、神楽が奉納された。
　百年祭を前に、１０月２８日には天皇、皇后両陛下が即位後初めて参拝。上皇ご夫妻や秋篠宮ご夫妻も拝礼した。

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