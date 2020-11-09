久保建英は終盤に出場　スペイン１部、ビリャレアル勝つ

2020年11月9日 00時39分 （共同通信）
　ヘタフェ戦の後半、途中出場し競り合うビリャレアルの久保建（右）＝ヘタフェ（共同）

　ヘタフェ戦の後半、途中出場し競り合うビリャレアルの久保建（右）＝ヘタフェ（共同）

  • 　ヘタフェ戦の後半、途中出場し競り合うビリャレアルの久保建（右）＝ヘタフェ（共同）
　【バルセロナ共同】サッカーのスペイン１部リーグで８日、ビリャレアルの久保建英はアウェーのヘタフェ戦で３―１の後半４１分から出場した。チームはそのまま勝った。

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