【午前】６時４１分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２９分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時３５分、衆院第２議員会館。９時６分、官邸。７分、報道各社のインタビュー。１０分、梶山弘志経済産業相、外務省の秋葉剛男事務次官、鈴木浩外務審議官、経産省の安藤久佳事務次官、田中繁広経産審議官、荒井勝喜総括審議官。２６分、梶山経産相。３６分、橋本聖子五輪相、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、平田竹男東京五輪・パラリンピック推進本部事務局長。４７分、西村康稔経済再生担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之両政策統括官。１０時１分、西村経済再生担当相。７分、坂井学、岡田直樹両官房副長官、北村滋国家安全保障局長、和泉首相補佐官、外務省の森健良、鈴木両外務審議官、小林賢一南部アジア部長、四方敬之経済局長、植野篤志国際協力局長、福島靖正厚生労働省医務技監、田中経産審議官。５５分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。１１時１０分、藤井官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島医務技監。

【午後】０時７分、ザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で垂秀夫駐中国大使、秋葉外務事務次官と会食。５４分、官邸。２時、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の茶谷栄治官房長、矢野康治主計局長。５分、麻生副総理兼財務相、財務省の茶谷官房長、住沢整主税局長。１７分、麻生副総理兼財務相。４０分、北村国家安全保障局長、高橋憲一官房副長官補。４６分、岸信夫防衛相、北村国家安全保障局長、高橋官房副長官補、島田和久防衛事務次官、武田博史防衛装備庁長官。３時４分、滝沢裕昭内閣情報官。４時５分、塩崎恭久自民党衆院議員、大河原昭夫日本国際交流センター理事長。１６分、和泉首相補佐官、別府充彦内閣府審議官、日下正周迎賓館長。２７分、中山泰則駐ギリシャ大使らの新任あいさつ。３７分、北村国家安全保障局長。５５分、国会。５時１分、自民党役員会。１７分、官邸。３１分、経済財政諮問会議。６時３０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「メイプル」で森山裕自民党国対委員長、高木陽介公明党国対委員長らと会食。加藤勝信官房長官同席。８時１０分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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