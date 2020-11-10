畑岡６位、渋野１５位で変わらず　女子ゴルフ、世界ランキング

2020年11月10日 08時33分 （共同通信）
　畑岡奈紗（左）、渋野日向子

　畑岡奈紗（左）、渋野日向子

  • 　畑岡奈紗（左）、渋野日向子
　女子ゴルフの９日付世界ランキングが発表され、畑岡奈紗は６位、渋野日向子は１５位、鈴木愛は１７位でいずれも変わらなかった。古江彩佳は４２位で稲見萌寧は５４位。
　１位の高真栄、２位の金世ヨン（ともに韓国）、３位ネリー・コルダ（米国）ら上位陣に変動はなかった。（共同）

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