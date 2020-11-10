大阪府の１０日発表の新型コロナウイルス感染者が２００人以上に上ることが、府関係者への取材で分かった。府内で１日の感染確認が２００人を超えるのは、過去最多の２５５人に上った８月７日以来、約３カ月ぶり。

吉村洋文知事は近く府の対策本部会議を開くと表明、「北海道が先行しているが、大阪も増加傾向だ。感染状況を分析して基本的な対策の徹底をお願いする」と述べた。



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