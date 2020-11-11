【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２９分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で熊谷亮丸内閣官房参与と食事。８時１７分、官邸。２６分、国家安全保障会議の９大臣会合。４２分、閣議。９時５分、坂井学官房副長官。１０時３０分、鈴木直道北海道知事。４６分、森田祐司会計検査院長から２０１９年度決算検査報告受け取り。１１時２分、鈴木北海道知事から北方領土返還に関する要望書受け取り。３０分、全国仮設安全事業協同組合の小野辰雄理事長ら。桜田義孝自民党衆院議員同席。

【午後】０時５２分、国会。１時２分、衆院本会議。２時５４分、官邸。３時４０分、韓国の朴智元国家情報院長による表敬。北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、滝崎成樹外務省アジア大洋州局長同席。４時７分、阿達雅志首相補佐官。１６分、マイナンバー制度および国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ。３２分、橋本聖子男女共同参画担当相、林伴子内閣府男女共同参画局長。５５分、上野孝横浜商工会議所会頭ら。５時６分、北村国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１７分、滝沢内閣情報官。４１分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。６時３１分、ホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「メイプル」で自民党の末松信介、公明党の秋野公造両参院国対委員長らと会食。加藤勝信官房長官、岡田直樹官房副長官同席。８時１８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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