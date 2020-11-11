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管理職３０％、達成期限先送り 男女共同参画「２０年代早期」に
政府は１１日、男女共同参画会議（議長・加藤勝信官房長官）を首相官邸で開き、今後５年間の女性政策をまと...
11月11日
首相、政労会見には慎重姿勢 連合会長との初会談で
菅義偉首相は１１日、連合の神津里季生会長と官邸で会談した。神津氏は新型コロナウイルス禍の雇用問題を踏...
日本、安保法で同盟に貢献を強調 駐留経費、米は巨額要求見送りか
日本政府が２０２１年度以降の在日米軍駐留経費負担（思いやり予算）に関する初の正式交渉で、安全保障関連...
自民議員から原発推進の声相次ぐ 温室効果ガス排出ゼロを目指す推進本部初会合
２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする政府目標を後押しするため、自民党は党総裁直...
１２日に日米電話会談 首相、バイデン氏に祝意伝達へ
菅義偉首相は、米大統領選で勝利を確実にした民主党のバイデン前副大統領と初めての電話会談を、日本時間１...
学術会議問題「説明しないと損」 公明・山口代表が菅首相に苦言
日本学術会議の新会員任命拒否問題を巡り、公明党の山口那津男代表は１１日のラジオ日本番組で「国...