安倍前首相「私なら１月解散」　野田聖子幹事長代行らと会食

2020年11月11日 23時42分 （共同通信）
　安倍晋三前首相は１１日夜、自民党の野田聖子幹事長代行や岸田文雄前政調会長ら１９９３年の衆院初当選同期と東京都内のすし店で会食した。出席者によると、安倍氏は衆院解散を巡り「私だったら来年１月に解散する」と冗談めかしながら話す場面があったという。
　会食は持病の悪化で９月に首相を退いた安倍氏の慰労が目的。出席者から首相再登板を期待する声も寄せられた。

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