【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で柘植芳文自民党参院議員、増田寛也日本郵政社長と会食。８時３９分、衆院第２議員会館。５２分、山口泰明同党選対委員長。９時１０分、官邸。２５分、同党の佐藤勉総務会長、園田修光参院議員。１０時２４分、皇居。大綬章親授式。５３分、官邸。１１時２８分、岸信夫防衛相、高橋憲一官房副長官補、秋葉剛男外務事務次官、島田和久防衛事務次官。５８分、高橋洋一内閣官房参与と昼食。

【午後】１時１９分、松本哲治沖縄県浦添市長ら。宮崎政久自民党衆院議員同席。２時６分、皇居。重光章伝達式。３７分、官邸。３時１２分、島田防衛事務次官。３８分、内山田竹志トヨタ自動車会長。４０分、麻生太郎副総理兼財務相、金融庁の氷見野良三長官、古沢知之企画市場局長、栗田照久監督局長。４時２分、坂井学、岡田直樹両官房副長官、北村滋国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官、外務省の森健良、鈴木浩両外務審議官、小林賢一南部アジア部長、四方敬之経済局長、植野篤志国際協力局長、福島靖正厚生労働省医務技監、田中繁広経済産業審議官。３０分、連合の神津里季生会長、相原康伸事務局長。木原稔首相補佐官同席。４８分、自民党の二階俊博幹事長、林幹雄幹事長代理ら。５時１０分、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）などに向けたビデオメッセージ収録。２１分、大鷹正人駐ハンガリー大使らの新任あいさつ。３１分、男女共同参画会議。６時３０分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」。レストラン「ＷＡＳＨＯＫＵ 蒼天」で衆院予算委員会の金田勝年委員長、後藤茂之理事らと会食。加藤勝信、坂井正副官房長官同席。８時１０分、衆院第２議員会館。３９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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